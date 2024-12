.com - Serie D / l’Ancona vuole chiudere bene l’anno nel match contro Avezzano

I marsicani di mister Pochesci attesi domani al Del Conero nell’ultimodel 2024. “Partita insidiosa – dice Gadda -. Gli abruzzesi finora hanno dato il meglio in campo aperto con importanti successi fuori casa. I bilanci li farò nel post gara di domani. È importante terminare il girone di andata con delle certezze dal campo anche se mi ritengo soddisfatto di quanto fatto finora”ANCONA, 21 dicembre 2024 – Ultimo banco di prova prima della sosta di Natale e ultima partita del 2024.di Gadda si appresta ad ospitare l’di mister Pochesci domani allo stadio Del Conero alle 14,30 per l’ultima sfida delvalevole per la 17º giornata di campionato.Undai risvolti agrodolci a seguito degli scossoni interni delle ultime settimane dove il socio di maggioranza Stefano Marconi e la sua parte del consiglio direttivo, nonché l’area tecnica, avevamo mosso la sfiducia verso il Presidente Polci a seguito delle sue inadempienze economiche secondo gli accordi presi a inizio stagione.