Laprimapagina.it - San Felice a Cancello. Limiti sui contanti: i cittadini cinesi che gestiscono negozi in Italia devono attenersi a queste norme

Leggi su Laprimapagina.it

A seguito dei fatti di Sandove il figlio di unante cinese, dopo avere ucciso il padre, è stato fermato con 100 mila euro in, molti si chiedono se e come isull’uso deisi applichino aistranieri che operano in.Negli ultimi anni, l’uso del contante è stato oggetto di regolamentazioni sempre più stringenti in, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro.coinvolgono indistintamente tutti i commercianti, compresi icheattività commerciali nel nostro Paese. Ma quali sono esattamente isuie comecomportarsi gli imprenditori stranieri per rispettare la legge?Il limite attuale per i pagamenti in contanteSecondo la normativa vigente, il limite massimo per i pagamenti in contante è fissato a 5.