Salvini assoluzione piena per Open Arms | difendere l' Italia non è reato

Sessantaquattro mesi dopo i fatti, ventiquattro udienze, tre anni di processo, 45 testimoni e una ventina di parti civili costituite, arriva la sentenza: Matteo, imputato davanti al tribunale di Palermo per i reati di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per il “caso”, è assolto perché «il fatto non sussiste». Le motivazioni saranno pubblicate entro 90 giorni. Sono da dieci minuti passate le 19,30 - in ritardo di un'ora e mezza rispetto alle previsioni della mattina- quando il presidente della seconda sezione penale del tribunale di Palermo, Roberto Murgia, tra i giudici a latere Andrea Innocenti ed Elisabetta Villa, legge il dispositivo della sentenza che assolve su tutti i fronti il vicepremier e attuale ministro dei Trasporti.rispondeva di atti commessi quando occupava un altro ministero, quello dell'Interno, ai tempi del governo gialloverde Lega-M5S con Giuseppe Conte presidente del Consiglio.