Ilgiorno.it - Salva Milano, la Giunta replica a La Russa: "Presidente sgradevole, non avrà consensi"

Leggi su Ilgiorno.it

"Ignazio La(nella foto) dice che ilè unSala? Io sono culturalmente abituato a badare a me stesso, fin dall’Expo". Il sindaco Giuseppe Salaaldel Senato sul nodo delle pratiche urbanistiche finite nel mirino della Procura. "L’aiuto che ora si sta chiedendo al Parlamento è relativo a dirigenti e funzionari comunali, che fanno il loro lavoro e si vedono indagati – continua il primo cittadino – Laa volte ha questazza. Non voglio portare acredine nei confronti di nessuno e tantomeno nei confronti deldel Senato. Un certo modo di far politica magari porta, ma ho l’impressione che li porti più a livello nazionale che a, che ancora rispetta un certo modo di essere e un certo stile. Ma alle Comunali manca ancora tanto, presumibilmente si voterà nel maggio del 2027.