Reggio Calabria violenze sessuali di gruppo su una minorenne | in carcere tre giovani

Leggi su Open.online

Tresono stati arrestati nella provincia dicon l’accusa di violenza sessuale diaggravata nei confronti di una minore. I reati, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero stati commessi dal gennaio 2022 al novembre 2023, quando gli indagati erano ancora minorenni. Il giudice per le indagini preliminari, Roberto Di Palma, ha accolto la richiesta della procura dei minori e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare inper i tre ragazzi indagati.Le intercettazioni e gli arrestiIl trasferimento dei tre indagati nell’istituto penale per i minorenni è stato disposto lo scorso 17 dicembre ma se ne è avuta notizia solo dopo alcuni giorni. Il loro arresto è scattato nell’ambito dell’inchiesta «Masnada» della procura di Palmi, in provincia di, su un’inquietante vicenda sessuale diche si sarebbe consumata a Seminara, nella piana di Gioia Tauro.