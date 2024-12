Spazionapoli.it - Napoli dominante a Marassi: il primo tempo lancia un chiaro messaggio!

Finisce 0-2 la prima frazione di gioco contro il Genoa: ildi Antonio Conte travolge i rossoblù di Vieira.Ildeltra Genoa esi è concluso sul risultato di 0-2 in favore dei partenopei. I ragazzi di Antonio Conte sono scesi in campo con due giocatori diversi rispetto alla formazione solita: Juan Jesus al posto di Alessandro Buongiorno e David Neres preferito a Khvicha Kvaratskhelia, tornato a disposizione ma non rischiato immediatamente dal mister salentino. Le reti di Anguissa prima e Rrahmani poi stanno decidendo un match dominato dagli azzurri.Genoa0-2, Conte può sorridere: gli azzurri convinconoIn questo momento con il risultato del, i partenopei di Conte si troverebbero alposto, momentaneamente a +1 sull’Atalanta di Gasperini.