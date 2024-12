Mistermovie.it - Mister Movie | Jared Leto sarà Skeletor in Masters of the Universe

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il tanto atteso film live-action diof theha finalmente svelato uno dei suoi casting principali:il villain Sker. La scelta dell’attore, noto per la sua versatilità e per i suoi ruoli iconici come Joker in Suicide Squad, aggiunge un grande nome al progetto, che si prepara a portare il leggendario universo di Eternia sul grande schermo.of theSker nel film live-actionIl film, prodotto da Amazon MGM Studios, vedrà anche la partecipazione di Nicholas Galitzine nel ruolo di He-Man, il potente eroe protagonista. La pellicola, prevista per il 2026, è destinata a riportare in vita le iconiche figure del marchio di giocattoli degli anni ’80.Il cast stellare diof theOltre ae Nicholas Galitzine, il cast diof theè ricco di talenti.