Mercatini di Natale allerta in Italia dopo l’attentato in Germania | la circolare della polizia

Leggi su Dayitalianews.com

La tragedia che ha colpito lafa sentire il suo effetto anche ina Magdeburgo, laha inviato a prefetture e questure unacon cui dispone l’ “immediato rafforzamento”vigilanza nelle aree “maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale”, dove vengono allestiti “e fiere natalizie”. Stesse disposizioni anche sui siti che ospitano “eventi di intrattenimento” e gli obiettivi sensibili ed i siti ritenuti a rischio. Ordinata anche l’immediata implementazione dell’attività informativa, investigativa e di controllo del territorio.In particolare,l’attacco inil mercatino didi Bolzano è super blindato. In piazza Walther, agli ingressi all’area c’è un cordone di pattuglie delle forze dell’ordine, mentre uominiProtezione civile dell’Ana sistemano ulteriori barriere di cemento per ostacolare a mezzi non autorizzati l’ingresso in piazza.