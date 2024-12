Quifinanza.it - Meloni in calo nei sondaggi politici nonostante la fiducia, Pd ancora lontano

Non èun testa a testa, ma le percentuali delle ultime settimane parlano chiaro: tra Giorgiaed Elly Schlein c’è sempre meno divario. La differenza tra le leader di maggioranza e opposizione ammonta,una volta, a poco più di 5 punti percentuali. La premier perde terreno tra gli elettori,laalla Camera, mentre la sua avversaria continua a macinare consensi.Chi vincerebbe dunque le elezioni se si andasse alle urne oggi? E, cosa più importante, come sono cambiate le preferenze degli italiani in questi due anni di governo?Chi sale e chi scende neiLa Supermedia di YouTrend e Agi calcola la media ponderata delle intenzioni di voto degli italiani. Vediamo i dati delle nuove rilevazioni del 20 dicembre 2024, con il confronto con i dati dei precedenti:Fratelli d’Italia: 28,8% (-0,1);Partito Democratico: 23,5% (+0,3);Movimento 5 Stelle: 11,4% (-0,2);Forza Italia: 9,1% (=);Lega: 8,8% (+0,1);Alleanza Verdi e Sinistra: 6,3% (+0,1);Azione: 2,7% (+0,3);Italia Viva: 2,3% (=);+Europa: 1,9% (-0,1);Noi Moderati: 1% (-0,2).