Magdeburgo Salvini | governo aumenterà sicurezza in piazze italiane

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 21 dic. (askanews) – “Spero che non salga il numero delle vittime, perché non c’è giustificazione alcuna. Stavo leggendo le intepretazioni, le più diverse su questo assassino saudita che starebbe con tizio, starebbe con caio, uno che investe dei bambini, o degli anziani, o chiunque nei giorni di festa, è un criminale, un folle un delinquente, qualunque sia la sua pseudo- idea”. Lo ha detto il vicepremier Matteo, segretario della Lega, commentando la strage dinel corso di un punto stampa a Roma in diretta su Rainews24. “Ho letto – ha proseguito – che aveva fatto domanda di asilo, che era arrivato, per carità di Dio, questo non vuol dire che chiunque faccia domande di asilo vada in giro a sterminare ai mercatini di Natale, però occorre estrema attenzione, estrema cautela, anche per quello che sta accadendo nel mondo, è accaduto in Siria.