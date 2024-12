Dilei.it - Letizia di Spagna, la maxi giacca che non le dona

diè universalmente riconosciuta come una delle regine più eleganti del nostro tempo, capace di trasformare ogni look in un esempio di raffinatezza. Eppure, anche le icone di stile possono inciampare. Durante una recente visita a Cuenca, accompagnata da Re Felipe VI,ha sfoggiato un completo che non è passato inosservato, ma non per i motivi migliori. Lascelta per l’occasione, dal taglio oversize, ha suscitato più di qualche perplessità.di, l’outfit in rosso: troppo volume, poca armoniaIl completo rosso firmato Sézane scelto dalla Regina era composto da un blazer doppio petto con una silhouette decisamente oversize, abbinato a pantaloni a gamba larga nella stessa tonalità. La, caratterizzata da spalle arrotondate e revers ben definiti, era arricchita da bottoni neri a contrasto e da tasche decorative che non aggiungevano granché all’estetica generale.