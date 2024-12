Tpi.it - La carica dei 101: tutto quello che c’è da sapere sul film

Ladei 101: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 21 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ladei 101,del 1996 diretto da Stephen Herek. È un remake in live action deld’animazione Ladei cento e uno (1961), co-prodotto dalla Great Oaks Entertainment e dalla Walt Disney stessa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaLondra, 1996. Rudy Dearly è un progettista di videogiochi, che vive da solo col suo dalmata Pongo; l’uomo sta lavorando a un nuovo videogioco, ma non gli sorride il successo, perché l’azienda a cui lo propone lo ritiene poco interessante. Anita è invece la promettente disegnatrice di un’azienda di alta moda, guidata da una donna malvagia, ricchissima, eccentrica e altezzosa, Crudelia De Mon; anche Anita vive da sola con la sua dalmata Peggy, ma a lei il lavoro va bene, perché Crudelia la tiene molto in considerazione in virtù del suo talento.