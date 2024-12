Lettera43.it - In ricordo di Andrea G. Pinketts, «il duro dal cuore di meringa»: il racconto della settimana

Ho conosciutoG.una sera d’inverno alla fine del secolo scorso, a Le Trottoir, un bar dalle parti di corso Garibaldi in cui era di casa e dove si rifugiava a scrivere in una saletta privata che con il passare del tempo era diventata sempre più affollata. Stava seduto ad un tavolino in giacca e cravatta, con il sigaro in bocca e con indosso uno dei suoi completi sgargianti da finto gangster, che lo facevano somigliare a uno di quei personaggi del film Chi ha incastrato Roger Rabbit?. Scriveva a mano, circondato da una serie di boccali di birra scura mezzi vuoti, dai suoi taccuini e dalla sua collezione di stilografiche Montblanc, che si chiamavano ognuna con il nome di uno scrittore (C’era la Poe, la Schiller, la Dumas).A presentarmelo ci aveva tenuto tantissimo Lucilla, la mia fidanzata dell’epoca, che per un breve periodo aveva lavorato a Le Trottoir come cameriera e a cui G.