Tvzap.it - Giubileo, Matteo Bassetti lancia l’allarme: cosa rischiamo in Italia

in– Ildel 2025 inizierà il 24 dicembre 2024 con l'apertura della porta santa e durerà fino al 6 gennaio 2026. Per i pellegrini di tutto il mondo sarà un'occasione irripetibile. Sarà permesso loro di affrontare un percorso spirituale con tour religiosi che consentono di visitare le varie basiliche papali e altri luoghi simbolo. In vista dell'attesissimo2025 è intervenuto il direttore Malattie Infettive dell'ospedale policlinico San Marino di Genova,, che hato un vero e proprio allarme. 2025, il professorinall'«Adnkronos Salute» hato un allarme sui rischi sanitari rappresentati dall'enorme afflusso di pellegrini durante l'Anno Santo.