Gabriel Jesus in forma sorride meglio con un po’ di fiducia in se stesso

2024-12-21 22:12:04 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:dice di essere un giocatore diverso quando ha un “sorriso sul volto” dopo un’altra brillante prestazione dell’Arsenal contro il Crystal Palace.Fresco della sua tripletta nella vittoria per 3-2 della Coppa EFL dei Gunners sugli Eagles mercoledì sera, il nazionale brasiliano ha segnato due gol nei primi 14 minuti aiutando gli ospiti a vincere 5-1 a Selhurst Park. Anche Kai Havertz,Martinelli e Declan Rice sono andati a segno per l’Arsenal con Ismaila Sarr in rete per il Palace.I gol sono stati i primi diin campionato nel 2024 e ha lasciato intendere che le sue imprese infrasettimanali avevano fornito un’iniezione diin se stessi.