Agi.it - Fulmine colpisce la torre dell'acqua a Palermo, 4 feriti

Leggi su Agi.it

AGI - È stata una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco dia causae avverse condizioni meteorologiche caratterizzate da pioggia e forte vento. Dalle ore 20 di ieri fino alle otto di questa mattina sono stati effettuati circa trenta interventi, anche per lamiere pericolanti e alberi divelti. Intorno alle 20.30 unha colpito ladi un ristorante in via dei quartieri, al civico 104. L'evento ha determinato il distacco di notevoli quantità di materiale lapideo che ha raggiunto alcuni clienti del locale: 4 le persone trasportate in ospedale dal personale del 118 giunto sul posto. A seguito'evento si è proceduto a vietare l'uso dei locali; è seguito un sopralluogo di verifica con un funzionario del Comando e tecnicia sovrintendenza di