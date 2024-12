Tvplay.it - Fonseca via dal Milan, il sostituto è impensabile: si cambia

Leggi su Tvplay.it

Paulorischia grosso e ilsi sta già muovendo. La sua panchina può saltare da un momento all’altro ed è pronto ilIl tecnico rossonero è sempre sotto pressione per i risultati e l’esonero sembra essere dietro l’angolo. Questa volta, però, la società pare essersi orientata verso un nome a sorpresa per sostituirlo.via dal, il: si(TvPlay – ANSA) Disputare ogni giornata come se fosse l’ultima non è semplice per nessuno. Il lavoro di Pauloè stato parecchio complicato da infortuni e casi nello spogliatoio, con delle risorse fondamentali che sono venute meno del tutto o in modo parziale. La gestione di Leao e Theo Hernandez è rivedibile, ma anche da parte della società e non solo del tecnico, così come alcune scelte tattiche.