Oasport.it - Elena Curtoni sfiora il podio a St. Moritz: “Mi manca ancora un pizzico di fiducia, l’infortunio è passato”

Leggi su Oasport.it

Parecchio amaro in bocca peral termine del superG di Sankt(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista denominata “Corviglia” la sciatrice valtellinese ha messo in mostra una prova importante, senza paura, chiudendo davvero ad un soffio dal. Il peggio è ormai alle spalle per la nostra portacolori.La gara ha visto il successo dell’austriaca Cornelia Huetter con appena 18 centesimi di vantaggio sulla padrona di casa Lara Gut-Behrami e 33 su Sofia Goggia che apre un filotto di italiane. Quarta, infatti, proprioa 42 centesimi, davanti a Federica Brignone a 43, quindi sesta Laura Pirovano a 70.La nativa di Morbegno ha analizzato quanto accaduto in pista ai microfoni di Raisport: “Mi sono divertita – esordisce – La neve oggi era strana, andava a sgranarsi e proprio per quel motivo ho perso qualche appoggio.