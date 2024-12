Liberoquotidiano.it - Dopo l'assoluzione di Salvini musi lunghi da Fazio: chi c'è in studio domenica sera, il colpo del ko

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'attore Richard Gere è uno dei tifosi più celebri della Ong Open Arms: era stato a bordo della nave al largo di Lampedusa nell'agosto 2019 per portare solidarietà ai migranti e successivamente- in molte occasioni pubbliche- aveva criticato il leader leghista. «Mi sono vergognato perché abbiamo tanto ma non siamo in grado di abbracciare questi altri esseri umani: i nostri fratelli e sorelle affamati, traumatizzati» aveva detto Gere in una intervista all'inglese Guardian. «Se gli avessero detto che la barca sarebbe tornata in Libia, sarebbero saltati in acqua e sarebbero annegati, così ho sentito che era nostra responsabilità portare quanta più luce possibile. Voglio dire, come è potuta succedere una cosa così nell'Italia profondamente cristiana? È criminale aiutare le persone bisognose? È stato sbalorditivo per me».