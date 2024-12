Nerdpool.it - Disney+: le novità di gennaio 2025! Tutti i film e le serie in arrivo in Italia

Disney+ ha annunciato la lista di film e serie TV che arriveranno in Italia sulla piattaforma di streaming nel mese di gennaio 2025. Ecco la lista completa con Serie TV, Animazione e Documentari & Show, che vi ricordiamo, potrebbe subire cambiamenti.

Tutti gli arrivi in Italia su Disney+ a gennaio 2025:

10 gennaio: PICCOLI BRIVIDI: LA MISTERIOSA AVVENTURA
Serie TV Stagione 1

23 gennaio: HIGH POTENTIAL
Serie TV Stagione 1

28 gennaio: PARADISE
Serie TV Stagione 1

29 gennaio: IL VOSTRO AMICHEVOLE SPIDER-MAN DI QUARTIERE
Serie TV Animata Stagione 1