Carlton Myers, morto il padre dell’ex giocatore della Fortitudo

Bologna, 21 dicembre 2024 - Una serie di foto per ricordarlo. E’ stato lo stessoa ricordare ilscomparso con una serie di immagini che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram. Un modo per ricordare ilsassofonista di origine caraibica, che aveva avviatoalla carriera musicale oltre che allo sport. Nelle scorse ore al dolore disi è unita anche lacon un comunicato ufficiale. “Pallacanestro si stringe in un forte e sincero abbraccio aper la scomparsa dell’amato papà. Ae famiglia, il nostro sodalizio manifesta il più profondo sentimento di affetto e vicinanza, condividendone il dolore e lo sconforto”. Anche la redazione del Resto Carlino esprime ae a tutta la famigliacon le più sincere condoglianze.