Biccy.it - Ascolti 20 dicembre: quanto ha fatto la finale di The Voice Kids

Leggi su Biccy.it

Parliamo di. Ieri sera, su Rai1, Antonella Clerici è tornata in prima serata con la sesta e ultima puntata della nuova edizione di The.I giudici, dopo le Blind Audition e i Knock-Out si sono ritrovati con tre talenti ciascuno e dopo un rapido recap e una serie di esibizioni ognuno di loro ne ha eliminati due portando in finalissima un solo cantante per team. Loredana Bertè ha portato Melissa, Clementino ha portato Riccardo, Gigi D’Alessio ha portato Maria Sofia, mentre Arisa ha portato Niccolò.Ecco i quattro Superfinalisti scelti in rappresentanza per ogni Team dai Coach. Adesso tocca al pubblico decidere chi vincerà #TheIt pic.twitter.com/2llPeFUOZn— TheOf Italy (@THEITALY) December 20, 2024A vincere, come sappiamo, è stata Melissa del team di Loredana Bertè.