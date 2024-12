Ilfoglio.it - Amorim avrebbe fatto meglio a rimanere in Portogallo

Leggi su Ilfoglio.it

Si capisce tutto della crisi e della confusione in cui è sprofondato il Manchester City guardando il derby contro lo United di domenica scorsa: in vantaggio per 1-0, gli sbandati di Pep Guardiola si sono fatti ribaltare nei due minuti finali grazie a due cappelle difensive che normalmente si vedono nelle partite di calcio femminile. Se fossi un giornalista pigro della Gazzetta, oltre a ricordare quanto è bravo e bello Urbano Cairo direi che i Red Devils sono ancora un cantiere aperto, e che Rubenha ancora molto su cui lavorare. Un conto è vincere in, altro è mantenersi vivi in Premier League: tre sconfitte in cinque partite non sono un granché come inizio, ma più difficile di far tornare il Manchester United a vincere il campionato sarà gestire Marcus Rashford. L’attaccante inglese, in crisi di identità da quando nella finale maledetta contro voi cialtroni azzurri sbagliò il calcio di rigore, non è stato convocato contro il City.