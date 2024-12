Impresaitaliana.net - Vigili del Fuoco, Federdistat VVF Cisal incontra Piantedosi

Domenico La Barbera, segretario generaleVVF: “Subito rinnovo contratto per idel”Roma. «Incontro costruttivo, ora necessario procedere con incontri tecnici per le modifiche ordinamentali del personale per valorizzare le professionalità del Corpo ed accelerare le progressioni di carriera».Così Domenico La Barbera, segretario generale diVVFpresente all’incontro tra le organizzazioni sindacali deidel, il Ministro dell’Interno Matteoed il sottosegretario Emanuele Prisco.Oltre a ribadire l’urgenza di sottoscrivere il CCNL 2022-2024 dopo le festività natalizie, con un aumento stipendiale del 6%, il sindacato ha chiesto il potenziamento dell’organico che non sarebbe più adeguato per fronteggiare le emergenze a causa dei cambiamenti climatici, la detassazione degli straordinari in emergenza e l’avvio della previdenza complementare con modifica dei coefficienti di calcolo per una pensione dignitosa del personale.