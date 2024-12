Anteprima24.it - Via Matteotti chiusa, Arvonio: scelta della Municipale che rivendico

Tempo di lettura: 2 minuti“La chiusura al traffico di vianelle settimane di Natale è unaPoliziae la politica non c’entra nulla Le polemiche lasciano il tempo che trovano”.Così il Comandante dei Caschi bianchi di Avellino, Michelesul provvedimento emesso dal sindaco Laura Nargi e che sta facendo discutere. (LEGGI QUI)“Ingiusto attribuire a sceltePoliziaun indirizzo politico“- prosegue- Chi mi conosce, e chi conosce il mio Comando, sa bene che non riceviamo direttive politiche: queste non competono alla politica. Sono state scelte autonome. Mi dispiace che si voglia ricondurre ogni cosa alla politica, ma non è così”.“Una valutazione fatta perchè abbiamo notato, e credo che l’abbiano notato tutti, eccetto chi critica, che tra il primo e il secondo tratto di Corso Vittorio Emanuele vi è un notevole afflusso di pedoni che può creare difficoltà operative nella gestione del traffico.