Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, a Bologna due mostre e un sito web per non dimenticare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 20 dicembre 2024 - Une dueper raccontare, a chi la conosce, e per insegnare, ai più giovani, la pagina oscura della Uno. A trent'anni dall'arresto di Roberto Savi e degli altri componenti della banda, l'Associazione dei parenti delle vittime, ScriptaBo Aps, l'Associazione delle scrittrici e degli scrittori die dintorni e la Rete Archivi del Presente si impegnano per mantenere sempre viva la memoria, dando vita a progetti dal valore sociale e collettivo. È già disponibile on line ilinternet www.uno.it, che si pone l'obiettivo di raccogliere le testimonianze della società civile che, in quei sette anni e mezzo, hanno vissuto e visto l'orrore della banda. 'Unoper chi l'ha vista. Una storia per chi non c'era' recita ilweb, che è pensato come "una chiamata alla memoria - spiega Maurizio Matrone, scrittore ed ex poliziotto, responsabile del progetto -, creando un grande archivio civile di storia pubblica partecipata digitale, dove raccogliamo la testimonianza storica delle persone comuni attraverso i loro contributi, radunando così le suggestioni della società civile e ricostruendo questo periodo".