Tony Effe punta al sold out del suo contro concerto Gualtieri | Le donne dei centri antiviolenza mi hanno convinto a escluderlo

A poco meno di 24 ore dall’annuncio deldi Capondanno di, oltre metà dei biglietti disponibili sono andati a ruba. Il trapper romano si esibirà il 31 dicembre al Palaeur dopo l’esclusione daldel Capodanno di Roma. Il Campidoglio ha fatto marcia indietro per le critiche arrivate da più parti sui testi del cantante, considerati lesivi della dignità delle. Ti sbavo il trucco, che senza stai pure meglio / Ti piace solamente quando divento violento è uno dei passaggi contestati che a questo punto potrebbe essere intonato anche dalle migliaia di persone chegià acquistato il biglietto per la data al Palazzo dello Sport, al prezzo di 10 euro. Lo spettacolo inizierà alle 19, giusto un paio d’ore prima dello show a cuinon prenderà parte, disertato in solidarietà al trapper anche da Mahmood e Mara Sattei, che rimane in bilico visto che, a 11 giorni dall’inizio,disertato i tre artisti già annunciati e non sono stati trovati sostituti.