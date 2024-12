Sparano all’orso sull’albero | l’animale cade addosso a un cacciatore e lo uccide

Leggi su Dayitalianews.com

L’incidente di caccia è avvenuto il 9 dicembre scorso nella contea di Lunenburg, tra Richmond e Danville, nello Stato della Virginia. Il decesso delè avvenuto il venerdì successivo.Il Dipartimento delle risorse faunistiche della Virginia ha comunicato la dinamica dell’episodioLa vittima si chiamava Lester C. Harvey e aveva 58 anni. Lunedì 9 dicembre si trovava in un gruppo che stava seguendo un orso durante una battuta di caccia nella contea di Lunenburg.è riuscito ad arrampicarsi su un albero, per scampare alla morte e, mentre il gruppo si allontanava, uno dei presenti gli ha sparato. L’orsondo è precipitato su Harvey che si trovava a circa 3 metri dall’albero, provocandogli un trauma mortale.Immediati i soccorsi per il 58enne che è stato trasportato d’urgenza in due ospedali diversi; l’uomo, è morto in seguito alle ferite riportate, venerdì 13 dicembre.