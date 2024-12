Sport.quotidiano.net - Serie c femminile. Le ragazze di D’Auge battono il Cascina

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vittoria casalinga netta per la Pallavolo Follonica che stende la Pallavolo. Nel turno infrasettimanale della dodicesima giornata diil team di coach Giuseppeha battuto 3-1 (21-25, 30-28, 25-17, 25-22) la Pallavolocon cui era appaiata in classifica, superandola di slancio. Con questo successo la formazione del Golfo sale a quota 20 punti in classifica, al sesto posto della graduatoria al pari del Montebianco Volley. Per quanto riguarda lainvece, stasera c’è l’anticipo per la Pallavolo Grosseto Luca Consani: la squadra allenata da Rossano Rossi stasera alle 21 ospiterà il Guest Care Volley Sei Rose Rosignano per l’undicesima giornata di campionato. Impegno proibitivo per le grossetane ultime in classifica con 10 sconfitte su dieci giornate e 0 punti; Rosignano infatti è una big del torneo, essendo seconda con 22 punti.