Sei giovane e vuoi comprare la tua prima casa? Buone notizie per te la Meloni lo ha confermato

Seila tuaper te : il bonusUnder 36 è(e non solo nel 2025).In un contesto economico in cui l’acquisto dellaabitazione sembra un traguardo sempre più arduo per le nuove generazioni, il governo guidato da Giorgiaha annunciato una svolta significativa. La nuova legge di bilancio proposta dall’esecutivo include importanti novità riguardanti il bonus “Under 36”, una misura attesa con trepidazione e destinata a dare nuovo impulso al mercato immobiliare.Bonus “Under 36”: a chi spetta esattamante? –.dcomIl bonus “Under 36” non è una novità assoluta nel panorama delle politiche abitative italiane, ma la decisione di rinnovarlo fino al 31 dicembre 2027 rappresenta un segnale forte dell’impegno del governo verso i più giovani.