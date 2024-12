Oasport.it - Sci alpino, Lindsey Vonn torna in Coppa del Mondo dopo quasi 6 anni: tra attese smisurate e la concretezza della realtà

“Non vorrei, ma il dolore è troppo forte.sicuramente la mia carriera finisce qui” con queste parolecommentava la sua uscita nel superG di Cortina il 20 Gennaio 2019. Venti giorni, però, la campionessa americana riusciva a mettersi al collo il bronzo mondiale ad Are in discesa libera, in quella che sarebbe dovuta essere la sua ultima garacarriera. Il condizionale è d’obbligo, visto che la nativa di Saint Paul ha annunciato il clamoroso ritorno indel, che avverrà proprio questo fine settimana a St.Moritz.Una decisione che ha completamente sconvolto ildello sci, che ha ritrovato improvvisamente una delle più grandi di sempre e sicuramente un’icona di questo sport. Immediatamente si è scatenata la curiosità per capire quello chepotrà fareseiil ritiro, unendosi anche ad un’attesa spasmodica di rivedere al cancelletto la campionessa americana.