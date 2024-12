Quotidiano.net - Rendimenti titoli di Stato cinesi ai minimi dal 2009: atteso ulteriore allentamento monetario

suidicrollano ai livelli della crisi finanziaria globale di un quindicennio fa, con gli investitori che scommettono che la debole domanda interna spinga la banca centrale a un. Il rendimento suia un anno è crollato allo 0,92%, il minimo dal, mentre il decennio ha perso 0,03 punti percentuali all'1,74% dopo aver infranto a inizio dicembre la soglia del 2%. La caduta dei- che si accompagna a una corsa a comprare ifacendo salire i prezzi - segue l'annuncio, stamani, da parte della banca centrale cinese di mantenere invariati i tassi di base a uno e cinque anni rinforzando le attese per ulteriori tagli nel 2025. Pesano anche i dati sulle vendite al dettaglio di novembre, inferiori alle previsioni, così come quelli deludenti relativi alle importazioni, tutte conferme della debolezza della domanda mentre i mercati si interrogano sulla possibilità di una crisi deflattiva in stile giapponese.