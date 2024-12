Liberoquotidiano.it - "Quale è stata la lezione più grande". Anna Kalinskaya, il messaggio segreto a Sinner | Guarda

"Per me lapiùè arrivata durante il mio infortunio. Ho capito quanto il tennis mi dà. Quante emozioni, routine e connessioni porta nella mia vita. Mi ha fatto amare ancora di più il gioco"., in un'intervista rilasciata a Bazaar Australia, si è raccontata senza nascondersi dietro un dito. La russa ha trascorso un 2024 complicato. Il motivo? Un brutto infortunio e la crisi d'amore con il suo fidanzato Jannik. Non solo lavoro e problemi d'amore.ha svelato alcuni dettagli curiosi delle sue passioni. Prima fra tutte la moda. "Amo vestirmi e chinarmi nell'atmosfera di chiunque io sia - ha confessato la russa a Bazaar Australia -. Soprattutto in posti come Parigi, mi sento ispirata a elevare il mio stile". Insomma, oltre alla dedizione al tennis e a, ladimostra di avere diversi talenti da sfoggiare.