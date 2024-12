Liberoquotidiano.it - Putin scatena una tempesta di fuoco su Kiev: massima allerta, ondata di droni senza precedenti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Numerose forti esplosioni sono state udite nel centro dia breve distanza l'una dall'altra, dopo che le autorità avevano segnalato sui suoi social media che almeno cinque missili erano stati lanciati verso la capitale ucraina. Colpito soprattutto il quartiere Golosivski, dove diverse auto parcheggiate in strada hanno preso. Ore primaera già stata attaccata da un numero imprecisato dikamikaze che, secondo l'Amministrazione militare della regione della capitale, sono stati neutralizzati dalle difese. Intanto Zelensky ha commenato il discorso di fine anno diin cui lo Zar ha usato parole dure nei confronti di: "Penso chesia un pericolo molto grande per tutti, pericoloso perché a lui non interessa nulla. E' pazzo, penso. E credo che lo pensi anche lui.