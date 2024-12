Punizione per Theo Hernandez? Arriva la risposta di Fonseca!

Leggi su Sportface.it

In casa Milan non sono giorni semplici, tra le tante difficoltà dentro il campo e i tantissimi problemi che si stanno sviluppando extra campo.Il pareggio con il Genoa, nel giorno della festa dei 125 anni della squadra rossonera, ha lasciato numerosi strascichi che vanno anche al di fuori del rettangolo verde. A far rumore sono state le tante assenze alla cerimonia, su tutte quella di Paolo Maldini ma anche quella di Gerry Cardinale, ma anche il modo in cui la celebrazione è stata gestita, dando poco risalto alle leggende rossonere che hanno sfilato sul prato verde di San Siro. Il campo, invece, ha dato altri segnali negativi. Il campionato del Milan è sempre più complicato, colpa di una continuità inesistente e dei troppi alti e bassi che stanno caratterizzando la squadra di.Il tecnico portoghese dopo la vittoria contro la Stella Rossa, visibilmente contrariato per l’atteggiamento messo in campo dai suoi, ha parlato di squadra che sembra una “montagna russa“.