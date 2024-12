Puntomagazine.it - Portici: tentata estorsione al titolare di un ristorante: due arresti

. Gli indagati avrebbero minacciato e chiesto una tangente alla vittima per consentirgli di continuarre a lavorareI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione dihanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli su delega della Procurra della Repubblicca.Destinatari del provvedimento due persone gravemente indiziate del reato diin concorso, aggravata dal metodo mafioso.In particolare, gli indagati avrebbero reiteratamente minacciato ildi undida cui avrebbero preteso il pagamento di una tangente per consentirgli di continuare a svolgere la propria attività.