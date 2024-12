.com - Omicidio Martina Scialdone, ex condannato all’ergastolo: “Giustizia è stata fatta”

Leggi su .com

Un abbraccio tra le lacrime. Così la madre e il fratello dihanno accolto in aula la sentenza dei giudici della Prima Corte di Assise di Roma che hannoCostantino Bonaiuti, l’ingegnere di sessantuno anni che nel gennaio 2023 ha sparato e ucciso l’ex compagna., ex: “”“Non ci sono vincitori né vinti. Mia figlia non c’è più, la sua è una vita spezzata” ha detto la madre didopo la sentenza. “E’ andata come volevamo e speravamo. Timore c’è sempre sui verdetti ma”, ha detto il fratello della vittima., avvocato di 34 anni èuccisa il 13 gennaio 2023 fuori da un ristorante in via Amelia a Roma quartiere Tuscolano. Nella requisitoria la pm Barbara Trotta ha ricordato quanto accadde quella tragica sera quando Bonaiuti uccise l’ex al culmine di una lite dopo cheaveva deciso di interrompere la relazione iniziando a frequentare un ragazzo.