Calciomercato.it - Napoli, prove scambio per Hasa: Zerbin-Lecce, tutta la verità | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Il direttore sportivo dellavora incessantemente sul mercato in entrata e in uscita: lasull’affaree il futuro dell’esterno azzurroIl percorso di Antonio Conte è chiaro, ben definito. Ilè ripartito senza coppe, ma il mister sta ponendo tutte le basi per alzare il livello della squadra e riportarla presto in Europa. E’ voluto ripartire da alcune certezze, confermando alcuni giocatori chiave dello Scudetto e che hanno fatto parte della rosa della scorsa tremenda stagione.(LaPresse) Calciomercato.itTra i giocatori confermati ad inizio anno c’è anche Alessio. L’esterno è rimasto alspecialmente perché Conte alle origini aveva in mente una formazione differente, con un assetto tattico tutto nuovo.avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di esterno in un centrocampo a cinque.