Inter-news.it - Moviola Inter-Udinese: Massimi dà un rigore e poi lo toglie al VAR

Leggi su Inter-news.it

ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024-2025 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Termoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Con il passare dei minuti la partita .-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (dà une poi loal VAR)©-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati