Ilrestodelcarlino.it - Mostra fotografica di Alex Liverani: un viaggio nelle balere romagnole

Si balla ai Salesiani? Non letteralmente, ma nel ‘Muro delle Mani’ di Faventia Sales in via San Giovanni Bosco a Faenza per qualche settimana saranno visibili gratuitamente gli scatti del fotografo faentinorelativi al progetto ‘Pamela’. Uncheha visitato tra il 2019 e il 2020 tra cui l’Orchidea a Ronta di Cesena, le Cupole a Castel Bolognese, le Grotte a San Pietro in Casale e il Pamela, a Faenza. "Lesono ambienti frequentati da coppie, amanti, vedovi, incalliti scapoli o estroverse zitelle" dice il fotografo. Un caleidoscopio di "colori sgargianti, vestiti improbabili, divanetti soffici in vinil-pelle, zazzere ardite, scarpe camaleontiche, cocktail malinconici, baffoni bizzarri, corpi desideranti e galli da rimorchio – secondo–.