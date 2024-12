Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2024 in DIRETTA: Alexander mette pressione a tutti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.56 Inizia a splendere il sole nella parte alta. Questa gara sarà molto lunga e potrebbe riservare sorprese a raffica.Tocca allo svizzero Stefan Rogentin.11.55 FUORI SARRAZIN! Il francese salta una porta e chiude in anticipo la gara!11.55 Stesso tempo dial primo intermedio. Il francese si sbilancia su un salto e paga 0.24 al secondo parziale.11.54 Perde tanto nella parte bassa l’austriaco ed è secondo a 71 centesimi. Adesso si entra nel vivo con Cyprien Sarrazin: non sarà facile per il francese stare davanti ad, sebbene sia uno dei due grandi favoriti.11.53 Sta andando forte Babinsky, 0.22 di vantaggio al secondo rilevamento.11.52 Attenzione ad. Si porta al comando con ben 81 centesimi su Cochran-Siegle.