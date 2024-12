Davidemaggio.it - La7 resta accesa in daytime durante le feste. In Onda al posto di Gruber e Gramellini

La7 non si ferma inle festività, con i principali programmi di informazione e attualità quasi sempre in, eccetto Otto e Mezzo e In Altre Parole che cedono l’access prime time al ritorno di In.Intutti i giorniIl racconto quotidiano dedicato all’informazione e ai fatti di stretta attualità continuerà ad essere al centro della programmazione (giorni festivi esclusi) a cominciare da In, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, che da domani – sabato 21 dicembre – andrà intutti i giorni alle 20.30 fino al termine delle festività, quando poi lo slot orario tornerà ad essere occupato da Lillie nel weekend da Massimo.Niente pause per Omnibus, Coffee Break, L’Aria che Tira (condotto però da Francesco Magnani aldi David Parenzo) e Tagadà (con Alessio Orsingher e, in sostituzione di Francesca Panella, Luca Sappino), che proseguiranno insieme al game del preserale Famiglie d’Italia.