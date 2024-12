Ilnapolista.it - Juric in pole per allenare il Southampton, risolto il contratto con la Roma (Sky)

L’ex allenatore dellaIvan, esonerato il 10 novembre, hail suocon il club per legarsi al, club neopromosso in Premier League e ultimo in classifica.inperililcon laCome riportato da Sky Sport:Ivanhail suocon lae ‘vede’ una nuova avventura all’estero. E’ infatti inposition peril, succedendo a Russell Martin; hanno raccolto 5 punti in 16 giornate.è il grande favorito per la panchina dei Saints: trattativa che prosegue e operazione in definizione tra le parti, intesa che si avvicina sempre di più dopo iltra lo stesso allenatore e la.Anche l’esperto di calciomercato Fabriziono conferma la notizia su X:La firma delè prevista per oggi.