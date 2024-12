Nerdpool.it - J-POP Manga presenta My Dress-Up Darling Official Anime Fanbook

Lei è Marin, la ragazza più popolare della sua classe, fa la modella amatoriale e ha un corpo da favola! Lui è Gojo e discende da una famiglia di artigiani di bambole Hina, è un ragazzo introverso e con una bassa autostima. Tutto cambia quando Marin chiede a Gojo di confezionarle un cosplay.Arriva per la prima volta in edizione italiana ildedicato all’adattamento animato deldi culto di Shinichi Fukuda! J-POPMy-Up, un imperdibile volume che arriverà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 10 gennaio. Inoltre, solo in fumetteria, insieme alo con l’acquisto di tre volumi della serie, sarà possibile ricevere in omaggio l’esclusivo segnalibro di Marin!My-Upè uno splendido albo interamente a colori che ripercorre le puntate della prima stagione dell’con gallery di immagini dei momenti topici di ogni puntata, studio del character design e del costume design, tanti contenuti extra tra cui interviste esclusive a regista, sceneggiatrice e a tutti gli altri professionisti che hanno dato vita all’adattamento animato! In aggiunta, anche una intervista a Hina Suguta, l’attrice che ha prestato la propria voce per interpretare l’affascinante Marin, e un commento dell’artista che ha creato il, Shinichi Fukuda.