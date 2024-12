Investimento mortale davanti al Tribunale di Latina | la vittima è nonno Alberto Aveva 84 anni

Leggi su Dayitalianews.com

Anziano perde la vitaaldi: laMaconeUn tragico incidente quello verificatosi ieri sera in centro di, precisamente in piazza Buozzi,al. A perdere la vita è statoMacone, un uomo di 84originario di Gaeta.La dinamica dell’incidenteSecondo le prime ricostruzioni, l’anziano stava attraversando la strada in compagnia del genero, un avvocato, quando è stato travolto da una Toyota Aygo guidata da una giovane. L’impatto è stato così violento che, nonostante i rapidi soccorsi, l’uomo è deceduto sull’ambulanza.La conducente sotto chocLa ragazza al volante dell’auto, profondamente sotto choc, non avrebbe potuto evitare l’impatto, secondo quanto riferito dai primi testimoni. L’incidente si è verificato intorno alle 18.