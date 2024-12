Intercettazione su Report ed Equalize Ranucci attacca il Giornale | Lì gli spioni sono di casa

Leggi su Open.online

«Glididial il». È questo l’incipit della risposta del conduttore di, Sigfridoall’articolo apparso su Ilin cui la trasmissione si Rai 3 viene accusata di aver scambiato informazioni con, la società milanese accusata di aver trafugato ottenuti dati violando sistemi informatici di banche e istituzioni per poi venderli. «Emerge dalla informativa dei carabinieri di Varese. Mentre nell’informativa non c’è traccia di effettivi contatti trae gliné di appalti contratti da, come falsamente riportato da Luca Fazzo de Il», aggiungein un post su Facebook. Glidi: «Oggi parlo con quelli del»«Emerge che gli stessi erano dialche fu di Paolo Berlusconi, oggi di Angelucci.