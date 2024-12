Inter-news.it - Inter-Como, Inzaghi in conferenza stampa per l’ultima del 2024: data e ora

Leggi su Inter-news.it

Lunedì 23 dicembre, alle ore 20:45, l’scenderà in campo a San Siro per affrontare il, nelpartita dell’anno solare. Per l’occasione, Simonetornerà a parlare inalla vigilia ai media presenti. RITORNO IN– La vigilia disarà arricchita dalladel tecnico Simone, .-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (inperdele ora)©-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati