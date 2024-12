Lanazione.it - Incredibile intervento, tumore al colon asportato a un paziente di 84 anni sveglio

Massa, 20 dicembre 2024 – Unè stato portato a termine con successo all’ospedale Apuane di Massa. A undi 84è statounal. L'uomo, di 84, è rimasto ricoverato per 4 notti ed è ora a casa dopo un rapido e completo recupero. Subito dopo l', in accordo con i protocolli ERAS (Enhanced recovery after surgery), ilha potuto passeggiare e fare tranquillamente colazione. L'équipe di Francesco Di Marzo, direttore dell’unità operativa complessa di Chirurgia generale dell'ospedale Apuane di Massa, non è nuova a questo tipo di interventi, già effettuati su altri pazienti. L’operazione chirurgica di Firenze trasmessa in diretta streaming in tutto il mondo Questo innovativo approccio sarà, tra l’altro, oggetto di una tesi di specializzazione in Anestesia (in collaborazione con il direttore della struttura Stefano Antonelli) e di un protocollo di studio europeo sull'associazione dell'anestesia neuroassiale e della bassa pressione endoaddominale durante l'