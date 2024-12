Ilrestodelcarlino.it - Incidente in Valmusone: auto ribaltata, soccorsi tempestivi a Filottrano

E’ stata una mattinata intensa di interventi quella di ieri in. Isi sono precipitati prima delle 10 a, lungo via Imbrecciata, per un semifrontale che aveva coinvolto due vetture. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine accorse sul posto: una donna di 30 anni, alla guida di una Fiat Punto, è finita fuoristrada mentre percorreva quella via. Nell’abitacolo con lei c’era un ragazzino di 14 anni, gravemente ferito. E’ rimasto comunque sempre vigile e cosciente seppur molto spaventato mentre veniva trasportato all’ospedale regionale di Torrette. La conducente lo stava accompagnando fuori città. Entrambi sono di. La macchina si ènel campo bordostrada finendo ruote all’aria. Prima, lungo la carreggiata, l’impatto con una Kia che ha "toccato" la Punto mentre era in corsa tanto da farle perdere l’orientamento.