Il Paradiso delle Signore, quando torna in onda su Rai 1: cambio programmazione

Pausa natalizia per Il. Come di consueto anche quest’anno la fortunata serie pomeridiana della Rai si fermerà per qualche giorno durante il periodofeste. Al posto dell’appuntamento con il daily ci sarà una versione prolungata de La volta buona, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, al quale seguirà poi come di consueto La vita in diretta con Alberto Matano.Ilcambiasu Rai1Ilè andato infino a venerdì 20 dicembre e ora è pronto a fermarsi per qualche giorno. Come di consueto, quindi, l’appuntamento con Salvo, Elvira, Marta e company subisce uno stop durante le vacanze di Natale. Si tratta però di uno stop momentaneo: è infatti previsto solo nella settimana che va dal 23 al 27 dicembre.